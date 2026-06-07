第3ラウンド、通算4アンダーで5位の畑岡奈紗＝リビエラCC（共同）【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）共同】女子ゴルフのメジャー第2戦、全米女子オープン選手権は6日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラCC（パー71）で第3ラウンドが行われ、メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗が68と伸ばし、通算4アンダーの209で首位と2打差の5位に浮上した。69で回った山下美夢有が通算1アンダーで16位につけた。3