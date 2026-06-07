巨人軍OB会長で、DeNAの元監督でもある中畑清氏（72＝本紙評論家）が7日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。カブスの今永昇太投手（32）についてコメントした。今永は4日（日本時間5日）、本拠シカゴで行われたアスレチックス戦に先発したが、4本塁打を許し、6回0/3を6安打6失点。中盤につかまる展開で、試合後、「3巡目を抑えるパターンをつくり出さなきゃいけない」と反省した。直近4度の先発で計26失点と