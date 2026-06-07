6月6日、タレントのスザンヌさんが、インスタグラムを更新。田植えを行う様子を公開しました。 【写真を見る】【 スザンヌ 】田植えに挑戦「今年で2年目」「農業の大変さや尊さを知るほど、お米への有り難みを感じます」ファン反響「スーちゃんが作ったお米食べたい」スザンヌさんは「今年で2年目になります」「#スザファーム」「#スザファーム米」と綴ると、田植えを行う写真をアップ。続けて「熊本県山都町で田植え