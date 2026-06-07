◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第３日（６日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、１３位から出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が４バーディー、１ボギーの６８と伸ばして通算４アンダーとし、トップと２打差の５位で最終日に向かう。「今日も我慢のゴルフができた。いいパーセーブもたくさんあった。ずっと我慢してきたことが１７番のバ