【Ibanez RG5440C】（山形県鍋53歳）506、1420、1691、1734と取り上げていただきましたが、それらは全て理詰めで選んでます。ほしい音とやりたいプレイを思い描き、過去の演奏経験、いくらか増えた知識、周囲のアドバイス、ネットから拾える情報、それらを総動員して予算とにらめっこしながら候補を決めます。生来の性分による部分が大きいですが、そうして悩んでいる時間が楽しいですので、（ギターに限らず）妄想してる時間