Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは７日、ＦＷ山崎絢心（けんしん）がタンピネス・ローバーズＦＣ（シンガポール）へ期限付き移籍することを発表した。期間は７月１日から翌年の６月３０日までとなる。山崎は静岡・富士市立高出身の高卒ルーキー。高校時代は１年時からＦＷの定位置をつかみ、推進力のあるドリブルを武器にＵ―１７高校選抜にも選出された。今季は特別大会で途中出場を含む２試合に出場していた。クラブを通じて、次の通りに