◆米大リーグドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。連続試合ヒットが「７」、同出塁が「１９」で止まった翌日、１点を追う初回先頭の第１打席は二塁内野安打を放ってリスタートを切った。続くパヘスの逆転２ランで大谷はメジャー通算７５０得点に達した。先発右腕