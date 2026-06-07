◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）首位の吉田鈴（りん、大東建託）と４打差の７位からスタートした２０歳のルーキー倉林紅（こう、サーフビバレッジ）が４番から７番まで４連続バーディーを奪い、通算７アンダーとして、首位に並んだ。吉田は５番まですべてパーを重ねている。１打差の３位に６番まで終えた木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）が続