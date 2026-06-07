「限界を超えるしかないんです」──そうSoは叫んだ。＜SATANIC CARNIVAL ’26＞初日のトリを飾るのは8回目の出演となり、この場に欠かせない存在にもなったFear, and Loathing in Las Vegas。自らもMEGAVEGASを地元である神戸で開催しており、「出演バンドがつなげてくれるバトンが熱すぎて落としそうになりますよ」とTomonori(Dr)が語っていたように、トリの重みは承知済み。激しいライティング、異空間へ連れ去ってくれるSEを背