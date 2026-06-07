Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは７日、ＭＦ松下佳貴との契約満了することを発表した。松下は阪南大からヴィッセル神戸に加入しプロキャリアをスタート。その後、ベガルタ仙台を経て、２０２５年に藤枝へ完全移籍した。Ｊ１通算１１２試合８得点を記録しているが、今季は明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで１試合の出場にとどまっていた。クラブを通じて、「自分が持っている力、全てをこのクラブのために捧げるために加入しましたが、力