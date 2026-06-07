将来のためにと思って貯蓄を続けても、不安に駆られ続ける方は多いだろう。いとりさんの作品「『お金を使うのが怖い』と思っていたわたしがお金を使おうと思ったわけ」では、お金を貯め続けた作者が気付いたことが描かれている。同作はInstagramに投稿されると、約4600のいいねが寄せられた。 【漫画】「『お金を使うのが怖い』と思っていたわたしがお金を使おうと思ったわけ」を読む 作者はお金に対して強い不安があり、ブラン