千葉が新ユニフォームを発表J1のジェフユナイテッド千葉は6月6日、2026-27シーズンに着用する新ユニフォームを発表した。クラブの歴史を繋ぐ特別な決意が込められたデザインに、ファンから「これは珍しい柄だな」と反響を呼んでいる。昨季のJ2で3位に入り、J1昇格プレーオフを制して昇格を果たした千葉。2026-27シーズンは、クラブのルーツでもある古河電工サッカー部が創部80周年を迎え、クラブ自体も創立35周年という大きな