浦和はプレーオフで岡山に敗れた浦和レッズは6月6日にJ1百年構想リーグの順位決定プレーオフ第2戦でファジアーノ岡山と対戦し、0-2で敗れた。2試合の合計スコア1-3で下回って12位が決定し、ハーフシーズンの中で監督交代も起こった不本意な期間を終えた。今季の浦和はマチェイ・スコルジャ監督が昨季から継続して指揮を執り、これまで以上にハイプレス、ハイラインを強調してスタートした。大卒ルーキーFW肥田野蓮治がゴールを