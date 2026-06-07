北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が昨年進水式の途中で座礁した5000トン級新型駆逐艦「姜健（カン・ゴン）」の航海試験を参観し、海軍力現代化を改めて強調した。自力で建造した戦略打撃艦の機動性公開を通じ「地上・海上・水中」の多層核運用能力を誇示すると同時に、核問題は米中が統制・妥協する領域ではない点に釘を刺そうとする意図という分析が出ている。労働新聞は6日、金委員長が4日に作戦遂行能力評価試験工