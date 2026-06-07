6月3日の地方選挙が終わり「民生請求書」が舞い込んでいる。物価、ドル、金利の「3高」が本格化しているところに証券市場は変動性を拡大しており、首都圏の住宅市場の不安も相変わらずだ。半導体輸出が作り出した華麗な指標にも「K字形二極化」の深化に脆弱階層である青年と自営業者の憂いは深まっている。ここに経済体質を改善するための構造改革の課題も選挙で後回しにされたまま積み重なっている。いずれも快刀乱麻式にすぐ解決