トップ層の顔ぶれが固定している女流棋界において、その厚い壁を崩しつつある若手が23歳の磯谷祐維女流初段だ。2025年度には女流棋士で勝率1位（8割2分5厘）、連勝1位タイ（14連勝）を達成し、2026年3月と5月に2回、タイトル戦一歩前の挑戦者決定戦を経験した。【画像】まだ小学生のころの磯谷女流初段と、山崎隆之九段のツーショット中学2年の時には当時の女流棋士資格獲得条件である研修会C1に昇級。すぐに女流棋士にはなら