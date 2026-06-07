〈「奨励会をやめた日のレシートは、ずっと捨てられませんでした」プロ棋士への道を諦めた磯谷祐維が、もういちど将棋を楽しめるようになるまで〉から続くトップ層の顔ぶれが固定している女流棋界において、その厚い壁を崩しつつある若手が23歳の磯谷祐維女流初段だ。2025年度には女流棋士で勝率1位（8割2分5厘）、連勝1位タイ（14連勝）を達成し、2026年3月と5月に2回、タイトル戦一歩前の挑戦者決定戦を経験した。【画像】デビ