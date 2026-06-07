タレントの若槻千夏（41）が6日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。人気アイドルについて語った。指原莉乃とのトークの中で「≠ME」のももきゅんこと櫻井ももの話題に。若槻がTBS「ラヴィット！」で共演していると語り出した。「可愛すぎて凄いドキドキ。ももきゅんはめちゃめちゃ話しかけてくれるの」とニッコリ。「今日は“ももきゅんドラマやるんです”って急に」とこの日の櫻井との会話を振り返