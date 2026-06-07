俳優の横山めぐみ（56）が4日、自身のインスタグラムを更新。ハワイで魅せた浴衣姿を公開し、その優雅な装いに反響が寄せられている。【写真たくさん】「色気ムンムンで素敵」淡いパープルの浴衣をまとった上品な横山めぐみ横山は「ハワイで浴衣」「綿麻の浴衣です」と書き出し、淡い紫色の浴衣をまとった姿や、花柄が描かれた下駄、ハワイのステーキハウスでの食事風景などを披露した。続けて、「欧米の方々は浴衣でもとて