◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板。初回2死からの連打で先制を許した。ロサンゼルス近郊のアナハイムに本拠を置くエンゼルスとの「フリーウエー・シリーズ」。昨年8月11日のこのカードに登板し、それぞれ本塁打と適時打を許していた1番ネトと2番トラウトを内野ゴロに仕留めたが、2死から3番メ