気象庁は関東甲信地方と東海地方の梅雨入りを発表しました。【映像】都内の様子日本の南岸を進む低気圧や活発な前線の影響で、きょうは太平洋側を中心に雨となっています。関東甲信と東海はこの先も曇りや雨の日が多くなると予想されることから、気象庁は午前11時に関東甲信、東海が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。関東甲信は平年と同日、東海は平年より1日遅い梅雨入りです。（ANNニュース）