管理栄養士のゆきぼむです。今回は、「エビとブロッコリーのペペロンチーノ風炒め」を紹介します。指定野菜として追加されたブロッコリーを使用して、エビと一緒にペペロンチーノ風の味付けで仕上げました。パパッと作れるのに、満足感バッチリですよ！【詳細】他の記事はこちらエビとブロッコリーのペペロンチーノ風炒めを作るのにかかる時間約10分エビとブロッコリーのペペロンチーノ風炒めのカロリー約128kcal／1人分エビとブロ