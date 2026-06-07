犬が飼い主に顔を擦り付ける心理5つ 犬のスリスリには、かわいい仕草以上の意味があります。気分が高まっているのか、安心したいのか、それとも違和感があるのか――背景を知ると見方が変わります。 まずは、よくある理由を見ていきましょう。 1.甘えたい・安心したい 飼い主の体や顔に自分の顔をこすりつけるのは、信頼している相手にくっついて安心したい気持ちの表れです。 撫でてもらうとさらに