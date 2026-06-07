これからの時季は、雨やレジャーなどによるスマホの水濡れが心配。でも、スマホの防水ケースってデザインがシンプルすぎて、イマイチなものが多いイメージがありますよね。そんな中、ダイソーでおしゃれに使えるスマホ用防水ケースを発見！防水性もバッチリで、大切なスマホを水濡れからしっかり守ってくれますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマートフォン防水ケース（パープル）価格：￥330（税込）対応サイズ（