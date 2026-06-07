ダイソーで見つけたテニスボール風の椅子キャップは、使ってみると分かる実力派アイテム。椅子を動かした時の騒音対策として使え、椅子の脚にしっかりフィットする設計が魅力。滑りが良く静かに動かせるうえ、ふわふわ素材で床にも優しい仕様です。他所で買うよりお買い得なので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：テニスボール型椅子脚カバー（4個、グレー）価格：￥550（税込）内容量：4個販