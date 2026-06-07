お気に入りの缶バッジやアクリルスタンドを持ち歩きたいけれど、持ち物に穴を開けたり、傷が付くのは避けたい…。そんな悩みがある人でも使いやすいポーチが、ダイソーにあります！見せたいアイテムはしっかり見せながら、付け替えの手間を減らせる工夫がされているのがポイント。推し活をもっと快適に楽しめます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ギンガムチェックマチ付ポーチ（メッシュポケット、グリーン、パー