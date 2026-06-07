ダイソーでちょっと変わった形のメイクパフを発見。一部が欠けているような形ですが、これがいい仕事してくれるんです！目元や小鼻などの細かい部分にフィットしやすく、メイクの仕上がりもアップ。ピンポイントに使えるしずく形のパフもセットで100円と、コスパも高いですよ！他所だともっと高いので助かります♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：パフ2種セット（パウダー用）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ