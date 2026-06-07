コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「眉を描くたびに左右が違う」「片方だけ上がる」そんな悩みはありませんか？今回は、左右の眉をきれいに揃えるためのコツを、初心者でもわかりやすい「眉バランス整えマニュアル」として解説します！【詳細】他の記事はこちらSTEP1：いきなり描かない！まずは「土台」を揃える左右の眉がズレる原因で最も多いのが、いきなり描き始めることです。急いでいる朝ほど感覚で描いてしまい