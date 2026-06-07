暑いですね〜。各地で真夏日を記録するなど、早くも猛暑到来！ お散歩やお出かけ、季節感を味わえる旅を楽しむ時、気になるのは強い太陽光線。その紫外線から目や肌を守り、ギラつく光のなかでも快適な視界を確保する、SWANSブランド「ドライビングサングラス」が今だけセール中です。紫外線通過率0.1％以下、超軽量モデルも2026年新製品のSWANS「ドライビングサングラス」WA7-0170 フルリムフレームモデル（男女兼用）。隙間から