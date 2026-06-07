北中米ワールドカップに向けて、メキシコのモンテレイで調整中の日本代表に想定外の事態が起きている。まず当初使用を予定していたグラウンドの状態が悪く、最初の３日間は急きょ、別の場所でトレーニングを実施することとなった。さらに、暑熱対策をするはずが、天候が悪く、湿度は高いものの、気温が思ったよりも上がっていない。現地５日の練習時は27度だった。“サポートプレーヤー”として、５日から合流した吉田麻也は