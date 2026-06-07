2026年６月６日（日本時間７日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで全体練習を実施。メディアに公開された冒頭50分で一際目についた選手が冨安健洋（27歳）だ。11対11の戦術練習で、赤ビブス組の右CBに入った冨安は、自陣で安易に右ウイングバックの堂安律にパスを出さず、タイミングを見て縦パスを差し込む。また、後方へ預ける際も、一番近い谷口彰悟ではなく、その先にいるGK早川友基へボ