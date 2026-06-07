2026年6月17日、「ポケモンカフェ TOKYO」の店内がリニューアル！さらに同日より、「ポケモンカフェ TOKYO」と「ポケモンカフェ OSAKA」にて、新たにメニューやショーがスタートします。ますますパワーアップするポケモンカフェから、1ミリたりとも目が離せません〜〜〜っ!!!【新メニュー＆ショーが登場】このたび登場するのは、さまざまなポケモンたちをモチーフにした新しいフードやスイーツ、ドリンクの数々。ラインナップは