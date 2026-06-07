すでに米国内に集結し、事前合宿を行っているオランダイレブン(C)Getty Images世界でも指折りの精鋭軍団には、史上初の世界一に向けた“切実な想い”がある。来る6月12日に開幕するアメリカ、メキシコ、カナダでの北中米ワールドカップ（W杯）で、優勝候補の一角として見られるチームの一つが、オランダ代表だ。同15日の日本代表戦で大会初戦を迎えるオランイェは、フィルジル・ファン・ダイク（リバプール）やフレンキー・デ