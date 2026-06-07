All About ニュース編集部では、2026年5月18日、全国40代の男女274人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、最もイケメンだと思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。【6位までの全ランキング結果を見る】2位：永瀬廉（King & Prince）／48票2位にランクインしたのは、King & Princeの永瀬廉さんです。1999年生まれの永瀬廉さんは、201