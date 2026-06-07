初対面の学生二人に、道案内だけでなく地元グルメをご馳走する男性。【衝撃の体験】「降りないほうがいい」。運転手の忠告を聞かず、車を出て歩き出した私。しばらくして分かった、言葉の意味なぜ、ここまで親切を？お互いの「共通点」とは？神奈川県の30代・Yさんの実体験。＜Yさんからのおたより＞2016年4月。私が大学4年になってすぐの頃。友人に誘われ広島を旅行しました。最終日は呉市。ヤマトミュージアムに行った後に市内