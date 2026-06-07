お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、7日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演し、高市早苗首相陣営をめぐる“疑惑”に言及した。【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景「週刊文春」が高市首相の陣営が誹謗中傷動画を作成したのではないかと報じ、高市首相が国会で追求を受けている。太田は「総理は国民のための仕事をしたいと、だからイチ週刊誌、デマが多い週刊誌ことで関わっている時