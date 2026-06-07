ロッテは10日に開催されるTEAM26デーで「TEAM2620周年アンバサダー」内竜也氏と当日来場するマリーンズOBの岡田幸文氏、加藤翔平氏、大嶺祐太氏とのコラボグルメをZOZOマリンスタジアム内「ROOTSMARINES」で販売すると発表した。10日のTEAM26デーには内氏と岡田氏、大嶺氏、加藤氏が来場し、トークショーや写真撮影会などに出演予定。当日からOB4人それぞれとコラボした特別メニューを数量限定で販売する。また、対象商品