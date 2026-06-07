「IT業界は人手不足だから未経験でも転職しやすいらしい」と友人から聞き、転職を考え始めた人もいるのではないでしょうか。特に30代になると、今後のキャリアや収入について考える機会が増えます。一方で、未経験の業界へ転職することに不安を感じる人も少なくありません。 実際のところ、30代からIT業界へ転職することは可能です。しかし、転職先や職種の選び方によっては年収が下がるケースもあります。本記事では