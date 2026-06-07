大河ドラマや映画で注目度がアップしている武将・荒木村重。戦国時代を研究する濱田浩一郎さんは「西国で成り上がった村重は織田信長の配下になったが、全面的に服従はせず、やがて信長に謀反し、妻子や家臣の家族を殺されてしまう」という――。歌川国芳画「太平記英雄伝廿七 荒儀摂津守村重」19世紀（伊丹市立博物館所蔵）（写真＝CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■大河ドラマでも映画でも注目大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）