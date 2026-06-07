「警視庁・捜査一課長season2」(テレ朝チャンネル2) 主演を務めるサスペンスドラマの劇場版「旅人検視官 道場修作」の公開が6月12日(金)に控えていたり、公開中の「幕末ヒポクラテスたち」に漢方医・玄斎役で出演していたりと、映画出演が続く俳優・内藤剛志。4月より放送中の鈴木京香主演ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３」にも「警視庁・捜査一課長」シリーズの捜査一課長・大岩純一役として出演するなど、70