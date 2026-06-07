JR四国 JR四国は、7日の大雨に伴い、土讃線の一部の区間で計画運休を行うと発表しました。対象の列車は以下の通りです。 【特急列車】（終日計画運休）■あしずり号■しまんと号(高知駅～窪川駅間)【普通列車】（終日計画運休）■須崎駅～窪川駅区間【観光列車】（全便運休）■志国土佐時代の夜明けのものがたり このほか、予土線では大雨で土佐くろしお鉄道が運転を見合わせている影響で、午前10時ごろから