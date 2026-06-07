日本野球機構（ＮＰＢ）は７日、６日の阪神・楽天戦（甲子園）で、球審に打席での投球判定を確認した際に警告を受け、暴言を吐いた行為により退場処分を受けた阪神・森下翔太に対し、厳重注意と制裁金１０万円の制裁を科したと発表した。森下は５回２死一塁の打席で１球目と３球目のストライク判定について不満があった模様で、空振り三振に倒れた後、真鍋球審へ暴言を吐いた。試合後、森下は「特に話すことはありません」と言