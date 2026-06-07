◆米大リーグドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、初回は２死から先制点を献上した。先頭ネト、トラウトを内野ゴロに仕留めたが、３番メックラーには意表をつくセーフティーバントで内野安打を許した。さらにシャヌエルにセンターへの大きな飛球を許すと、中堅パヘスが１度はグラブに