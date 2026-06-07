英王室から称号や栄誉を剥奪され、性的嗜好をめぐる新証言が相次いで飛び出しているアンドリュー元王子。その醜聞が新たな段階に入った。【写真を見る】エプスタインファイルで公開された女性の上に四つん這いになるアンドリュー元王子の姿2002年に行われた英国社交界を代表する競馬の祭典「ロイヤルアスコット」において、女性ウェイトレスに"不適切行為"をした疑いで、英警察の捜査対象になっていると報じられたのだ。問題