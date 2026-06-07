あなたは読めますか？突然ですが、「懲らしめる」という漢字読めますか？物語の勧善懲悪なシーンや、相手に反省を促す際によく使われる言葉ですが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「こらしめる」でした！懲らしめるは、過ちを犯した者に対して、再び同じことをしないように制裁を加えたり、苦い思いをさせたりして反省させることを意味します。ただ罰を与えるだけでなく、相手の行動を正すという教育的な意図が含まれ