あなたは読めますか？突然ですが、「誤魔化す」という漢字読めますか？日常生活で本当によく使う言葉ですが、いざ漢字で提示されると、その独特な字面に驚いてしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ごまかす」でした！「誤魔化す」とは、本心を隠して他人の目をつぶらせたり、不都合な事実を隠して体裁を整えたりすることを意味します。語源については、祈祷の際の「護摩（ごま）」の灰を偽って売ったという説