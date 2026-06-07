愛媛県立とべ動物園（愛媛県砥部町）で６日、繁殖を目的としてインドネシアから迎えたボルネオオランウータンの「ジェニファー」（メス、１５歳）とペアリングの相手「ハヤト」（オス、１６歳）の＜結婚式＞が開かれ、初めて２頭がそろって披露された。お披露目セレモニーでは、これまで屋内の展示スペースで飼育されていたジェニファーを屋外のオリに移し、ハヤトとのオリ越しでの対面を果たした。２頭それぞれの似顔絵が描か