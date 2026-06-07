自民党の小林鷹之政調会長与野党の政調会長らは7日のNHK番組で、収入が少ない働き手を支援する新制度「給付付き税額控除」を巡って議論した。自民党の小林鷹之氏は「できるだけ早く導入することを考えれば、まず簡易な形で導入することも十分あり得る」と述べた。政府は所得税額などを減らす「控除」を当面見送り、現金給付に一本化する方向性を示している。中道改革連合の岡本三成氏は、給付一本化案を「小さく産んで大きく育