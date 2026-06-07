歌手の工藤静香さんが6月6日、自身のインスタグラムを更新。6月24日（水）リリース予定のニューアルバム「Dynamic」より、タイトル曲「Dynamic」のミュージックビデオ（PV）撮影の様子を公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「腹筋ヤバいカッコイイ」「腹筋から目が離せないっ！」バキバキ腹筋のMV撮影カット公開お茶目なツアー告知にも反響投稿には、黒のクロップトップとワイドパンツを着用した工藤さんのソ