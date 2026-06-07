◇米国男子ゴルフ下部ツアーBMWチャリティープロアマ第3日（2026年6月6日ソーンブレードC＝6823ヤード、パー71）32位から出た石川遼（34＝CASIO）がは1イーグル、3バーディー、4ボギーの70で回り、通算4アンダーの28位に浮上した。4番パー3（142ヤード）では米下部ツアーで初のホールインワンを達成した。トップと11打差で最終日を迎える。同じく32位スタートの杉浦悠太（24＝フリー）は75とスコアを落とし、1オーバーの